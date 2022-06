🎥 Op haar 40ste verjaardag nemen we u mee naar hoogtepunten Justine Henin: zo speelde ze zich de geschiedenis in

De eerste juni betekent in 2022 ook de 40ste verjaardag van Justine Henin. Zo vele hoogtepunten bezorgde ons in een vorig tennistijdperk. Daar staan we op deze dag graag even bij stil.

Om actueel te blijven beginnen we bij Roland Garros, het toernooi dat momenteel ook aan de gang is. In 2003 veroverde Henin in Parijs haar eerste grandslamtitel, door Kim Clijsters te verslaan in de finale. In de volgende jaren kwamen er nog drie grote titels bij op de favoriete ondergrond van Justine. Ook in 2005, 2006 en 2007 was Henin de beste op Roland Garros.

Een grandslamfinale winnen tegen Clijsters, dat was ook het beproefde recept op de US Open in 2003. Een toernooi dat Henin nogmaals zou winnen in haar boerenjaar 2007.

Een ander grandslamtoernooi dat Henin op haar naam schreef was de Australian Open 2004. Ook daar werd het een Belgisch onderonsje.

Bovenstaand video-overzicht is de ideale manier om de verjaardag van Justine Henin te vieren. Proficiat, Justine!