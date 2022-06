🎥 Hoogtepunten uit en reacties na Nadal - Djokovic: "Eén van die magische nachten" en "Groot kampioen"

De intense topper tussen Nadal en Djokovic zindert na in Parijs. Tal van hoogtepunten werden het publiek bezorgd. Na de match was het ook uitkijken naar de reacties uit beide kampen.

"Je kan maar op één manier winnen van Novak: op je best zijn van het eerste moment tot het laatste. Dit is één van die magische nachten voor mij", genoot Rafael Nadal van zijn overwinning. "Het was een emotionele nacht. Ik speel voor avonden als deze. Maar dit was nog maar de kwartfinale, ik heb nog niets gewonnen."

GEWELDIG PUBLIEK

"Het opnieuw spelen van een halve finale op Roland Garros betekent wel veel voor mij", erkent Nadal, die op handen gedragen wordt door het Parijse publiek. "Als ik de halve finale verlies, zal het niet zijn omdat ik niet gefocust ben. Het publiek is geweldig geweest sinds het begin van het toernooi. Het is moeilijk te beschrijven. Wellicht weten de fans ook dat ik niet nog heel lang ga meedraaien", lacht de Spanjaard.

"Nadal heeft getoond waarom hij een grote kampioen is en bleef mentaal sterk. Het lijdt geen twijfel dat hij de overwinning verdient", geeft Novak Djokovic ootmoedig toe na zijn nederlaag. "Hij was de betere speler op de belangrijke momenten, hij startte goed en ik niet. Ik kreeg momentum in de tweede set en dacht dat ik terug in de match zat, maar hij was in staat om zijn tennis nog naar een ander niveau te tillen."

Kijk hierboven naar het moment waarop Nadal het afmaakte. Dit filmpje wordt u aangeboden door Discovery+

discovery+ (discoveryplus.com)

Kijk hierboven naar de hoogtepunten van de match.