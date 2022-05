Zizou Bergs na finaleplek in Duitsland nu ook weer prima van start in het Poolse Poznań

Zizou Bergs is momenteel aardig op dreef. Na zijn finaleplek in het Duitse Troisdorf is hij in Poznań goed begonnen aan een nieuw challengertoernooi.

De Argentijn Mena was daar zijn eerste tegenstander. Mena is de nummer 167 op de wereldranglijst, Bergs is de nummer 200 van de wereld. Het was voor onze landgenoot dus zeker geen te onderschatten opgave, maar hij slaagd er in de eerste set toch in om een verschil van een break op het scorebord te brengen.

Eens hij de eerste set op zak had, kwam Zizou Bergs alleen nog maar meer onder stoom. Het ging zo nog vlotter om afstand te nemen van zijn opponent in de tweede set. Met 6-4 en 6-2 plaatste Bergs zicch voor de volgende ronde. Een ideale start om hopelijk net als vorige week ver te geraken in het toernooi.