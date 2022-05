Roland Garros start vandaag voor Joachim Gérard: "Aan verschillende aspecten kunnen werken"

Rolstoeltennisser Joachim Gérard begint vandaag aan zijn Roland Garros.

Op de agenda in de eerste ronde staat een duel tegen de Fransman Stéphane Houdet, de nummer vijf. Gérard staat zelf zesde. "Gezien de wedstrijden die voor ons gepland zijn, denk ik niet dat we Djokovic en Nadal dreigen te overschaduwen", zei Gérard.

"Het feit dat er twaalf deelnemers zijn, is een positieve evolutie en een mooie erkenning van onze sport. Dat beschermt nu de spelers van de top vier van de wereld en laat anderen toe een haalbare eerste ronde te hebben. Dat zal ook mijn geval zijn, ook al speel ik als nummer 6 tegen de nummer 5 met Stéphane."

Gérard speelt sinds zijn hartproblemen van vorig jaar op de Paralympics met een defibrillator. "Ik voel me veel beter dan in Australië, waar ik nog maar net opnieuw in competitie kwam. Ik heb heel wat wedstrijden kunnen spelen en kunnen werken aan verschillende aspecten, waaronder het mentale.”

“Ik wist dat het tijd zou vragen om terug te keren naar mijn beste niveau. Ik ben er nog niet helemaal, maar ik ben in staat om grote wedstrijden te spelen. De voorbereiding is goed verlopen, ook al waren de resultaten niet geweldig in Barcelona en Annecy. Ik weet dat als ik mijn spel kan spelen en constant kan zijn, ik mooie zaken kan verwezenlijken."