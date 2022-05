Oorlog tussen Kyrgios en Tomic woedt verder: "1 miljoen euro op tafel"

De Australische tennissers Nick Kyrgios en Bernard Tomic blijven elkaar bestoken op alle mogelijke manieren.

Tomic deed Kyrgios een aanbod om in een onderling duel uit te maken wie de beste tennisser van Australië is. De verliezer zou 1 miljoen euro aan de andere speler moeten betalen. “Praten is goedkoop, laten we dan gewoon de baan op gaan. Ik versla je overal, zelfs op gras als jij dat wil”, zegt Tomic.

De twee speelden op een ATP-toernooi nog nooit tegen elkaar. Op een demonstratietoernooi drie jaar geleden won Tomic. “Ik ben er klaar voor om er 2-0 van te maken, wanneer je maar wil. Zo niet, hou dan je mond en lekker dubbelen.”

Kyrgios is niet onder de indruk. “Ik speel nog steeds op de ATP Tour, broer. Ik heb grotere vissen te vangen en ben me aan het voorbereiden op Wimbledon”, zei Kyrgios in een videoboodschap op Instagram. “Ik begrijp dat je nu op het niveau van futures en challengers speelt. Als je het tegen me op wil nemen, zorg dan dat je terugkeert in de top van de sport. Ik ben daar, ik ga niet weg.”