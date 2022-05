Kwartfinales van start op Roland Garros: om 20u45 clash tussen Rafael Nadal en Novak Djokovic

Een hoogdag is het op Roland Garros, met de start van de kwartfinales en Nadal en Djokovic die mekaar reeds in de ogen zullen kijken.

Alleen de sterksten blijven nog over op Roland Garros: acht mannen en acht vrouwen. Hieronder kan u een overzicht bekijken van de kwartfinales en op welke dag deze afgewerkt zullen worden, dinsdag of woensdag. Woensdagavond moeten alle kwartfinales achter de rug zijn.

Kwartfinales heren enkelspel:

Novak Djokovic - Rafael Nadal (dinsdag)

Alexander Zverev - Carlos Alcaraz (dinsdag)

Casper Ruud - Holger Rune (woensag)

Andrey Rublev - Marin Čilić (woensdag)

Kwartfinales dames enkelspel:

Iga Świątek - Jessica Pegula (woensdag)

Veronika Kudermetova - Darja Kasatkina (woensdag)

Martina Trevisan - Leylah Fernandez (dinsdag)

Cori Gauff - Sloane Stephens (dinsdag)

© photonews

De affiche die opvalt, is natuurlijk de clash tussen Novak Djokovic en Rafael Nadal. De kwartfinales is al een vroeg station voor zo'n topaffiche. De match begint ten vroegste om 20u45. Naar verluidt zouden tv-zenders aangedrongen hebben op het late aanvangsuur. Nadal is de gravelspecialist bij uitstek, maar had vijf sets nodig om zich te plaatsen voor de kwartfinales, terwijl Djokovic telkens vlot doorging. Welke topper sneuvelt?