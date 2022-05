Einde van succesverhaal: Belgisch duo Zanevska/Zimmermann strandt in kwartfinales Roland Garros na driesetter

Beslissen om Roland Garros als duo te spelen, heeft Zanevska en Zimmermann tot in de kwartfinales gebracht. Dat is ook wel hun eindstation geworden.

Het was een aangename verrassing dat Maryna Zanevska en Kimberley Zimmermann het als duo zo goed deden op Roland Garros. In de achtste finales pakten ze nog uit met een straffe comeback. Zo eentje ging opnieuw nodig zijn om de wedstrijd tegen Kichenok en Ostapenko te overleven, want bij 3-3 zagen ze hun Oekraïense en Letse opponente afstand nemen.

Twee keer namen Kichenok en Ostapenko ook een break voorsprong in de tweede set, maar telkens konden Zanevska en Zimmermann in het daaropvolgende game terugslaan. Zo bleven de Belgische dames in de wedstrijd en ze eindigden de set ook sterk: acht van de laatste tien punten gingen naar hen.

LAATSTE ZES GAMES NAAR KICHENOK/OSTAPENKO

Alles was weer te herdoen. Sterker nog: na het winnen van de eerste twee spelletjes in de derde set, lagen de halve finales binnen het bereik van Zanevska en Zimmermann. De machine sloeg echter weer tijdig aan bij hun tegenstandsters, die met winst in zes games op rij een einde maakten aan het avontuur van het Belgische duo. Het werd 6-3, 5-7 en 6-2.