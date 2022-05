Coppejans gaat aanvankelijk door op elan van kwalificatiematchen maar kraakt uiteindelijk toch in eerste ronde Forli

Kimmer Coppejans had zich op de challenger in Forli met zeges in de kwalificaties voor de eerste ronde geplaatst. Daarin was zijn tegenstander Fabbiano in drie sets te sterk.

Door zijn twee kwalificatiematchen in Forli te winnen, bewees Kimmer Coppejans dat hij het graveltennis nog onder de knie heeft. Met de Italiaan Fabbiano kreeg hij op de hoofdtabel wel een tegenstander van een hoger kaliber voorgeschoteld. Dat verhinderde Coppejans niet om zijn hand uit te steken naar de tweede ronde, want de eerste set sloot hij af in zijn voordeel. FABBIANO VERHOOGT NIVEAU NA EERSTE SET Eén break was het verschil tussen beide spelers in die set. Het setverlies spoorde Fabbiani aan om zijn niveau nog de hoogte in te jagen en dat deed hij dan ook. Daar had Coppejans geen antwoord op. De Belg sprokkelde slechts twee spelletjes in de eerste set. Het spelbeeld zette zich verder in de beslissende derde set. Coppejans was snel op achtervolgen aangewezen en zag nadien zijn achterstand nog oplopen. Thomas Fabbiano schakelde hem uit met 4-6, 6-2 en 6-2.

