Alexander Zverev houdt jonge schaduwfavoriet uit de laatste vier, al twee halvefinalisten gekend bij dames

Een jonge schaduwfavoriet stond tegenover Alexander Zverev in de kwartfinales. Twee halvefinalisten zijn overigens al bekend bij de dames op Roland Garros.

Zverev - Alcaraz was het voorproevertje voor de topaffiche Djokovic - Nadal. Zverev had eerder deze maand nog de finale in Madrid kansloos verloren van Alcaraz. Deze keer zat de Duitser veel beter in zijn vel: na telkens het overleven van een breakpunt in de aanvangsfase kon hij de eerste twee sets naar zijn hand zetten.

ALCARAZ DWINGT VIERDE SET AF

De uitschakeling dreigde dus voor Alcaraz, die door zijn prestaties in de aanloop zich tot derde grote favoriet voor Roland Garros ontpopt had. In de derde set was het echter Alcaraz die aan het eind een breakbal kon redden en vervolgens toe kon slaan. Bij 5-4 serveerde Zverev in de vierde set voor de match, maar Alcaraz brak onmiddellijk terug en versierde zelf een setbal in de tiebreak.

Die situatie zette Zverev dan weer netjes recht. Bij zijn tweede matchbal verraste hij Alcaraz met een backhand return rechtdoor. Het is de nummer 3 en niet de nummer 6 van de wereld die doorgaat naar de halve finales. Zverev klopte Alcaraz met 6-4, 6-4, 4-6 en 7-6 (9/7).

TREVISAN EN GAUFF DOOR BIJ DE DAMES

Eerder op de dag waren de eerste twee kwartfinales in het dames enkelspel reeds afgewerkt. Martina Trevisan versloeg Leylah Fernandez met 6-2, 6-7 (3/7) en 6-3. De speelster die ooit nog in een anorexiakliniek verbleef hoort nu bij de beste vier op het grandslamtoernooi in Parijs. Tegenstandster in de halve finales is Cori Gauff, die afrekende met haar landgenote Sloane Stephens met 7-5 en 6-2.