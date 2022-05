UPDATE: 19-jarige Deense sensatie schakelt Tsitsipás uit, ook nummer 2 van de wereld bij de mannen ligt er uit

Ook in de sport bestaan sprookjes. Tsitsipás is het meest recente slachtoffer van de Deense sensatie van 19 jaar, Holger Rune, die op Roland Garros aan zijn eigen sprookje bezig is.

Voor aanvang van Roland Garros was Rune nog vrij onbekend, al was de Scandinaviër wel duidelijk aan zijn doorbraak bezig door het winnen van het toernooi van München en in de halve finale in Lyon Norrie tot een driesetter te dwingen. Zonder setverlies baande Rune zich ook een weg naar de achtste finales van Roland Garros.

Dat moest op papier zijn eindstation worden, want zijn volgende tegenstander Stéfanos Tsitsipás is het nummer 4 van de wereld. De Griek liep ook 1-3 uit. Rune bewees nadien dat hij de opslag van zijn tegenstander perfect kon lezen en deed de eerste set nog helemaal kantelen. Tsitsipás antwoordde door in het tweede deel van de tweede set duidelijk afstand te nemen.

RUNE KOMT WEER MET BESTE SPEL IN SETS 3 EN 4

Dat was echter niet het begin van een ommekeer, want Rune knoopte opnieuw aan met zijn beste tennis. Toen de youngster serveerde voor de match, moest hij nog drie breakballen wegwerken. Bij zijn eerste matchbal belandde een forehand van Tsitsipás achter de baseline. De stunt was een feit: 7-5, 3-6, 6-3 en 6-4 voor Rune, die doorgaat naar de kwartfinales. De finalist van vorig jaar ligt eruit.

Update: ook voor de nummer 2 van de wereld is Roland Garros geëindigd in de achtste finales. Gravel is ook niet de favoriete ondergrond van Daniil Medvedev. De Rus had wel zijn eerste drie wedstrijden probleemloos gewonnen, maar stuitte nu op Marin Čilić. De Kroaat was in drie sets te sterk: 6-2, 6-3 en 6-2.