Torenhoog Roland Garros-favoriete Iga Świątek schrikt even maar zet scheve situatie vlot recht

Het was even schrikken. Iga Świątek is dus toch niet onaantastbaar. De topfavoriete zette de scheve situatie wel recht in haar achtste finale op Roland Garros.

In een enorm slagveld waarin de ene speelster uit de top van de wereldranglijst na de andere vroeg werd uitgeschakeld op Roland Garros, is Iga Świątek de uitzondering. Zij is dan ook torenhoog favoriete voor eindwinst nadat ze haar laatste vijf toernooien allemaal won en tussendoor ook nog eens haar twee matchen op de Billie Jean King Cup domineerde. De Poolse, die Roland Garros al won in 2020, kende in Parijs ook geen enkele moeite in haar eerste drie partijen. In de achtste finale leek er bij 5-2 ook geen vuiltje aan de lucht. Qinwen Zheng - die eerder al Halep uitschakelde - begon vervolgens aan haar comeback, werkte onderweg vijf setpunten weg en won warempel nog de tiebreak van de openingsset. 8 GAMES OP RIJ NAAR 'S WERELDS NUMMER 1 Genoeg om Świątek helemaal op scherp te zetten: de nummer 1 van de wereld begon aan een reeks van maar liefst acht gewonnen games op rij. Zheng ging tussendoor ook even naar binnen voor een blessurebehandeling aan haar rechterbeen. Moedig van Zheng dat ze toch nog doorzette, maar de uitschakeling kon ze niet afwenden. Świątek toch gewoon door naar de kwartfinale dus: 6-7 (5/7), 6-0 en 6-2.