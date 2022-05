Straf: Greet Minnen met Hongaarse partner naar kwartfinales Roland Garros na fabelachtige comeback

Geen Belgen meer in het enkelspel in Parijs, maar Greet Minnen speelde wel nog in het dubbelspel. En dat leverde op.

Greet Minnen nam het samen met Anna Bondar op tegen Rosolska en Routliffe in een erg prangend duel in Parijs. Pranger De eerste set ging na een tiebreak nog naar de tegenpartij, maar in setten 2 en 3 kon Minnen wél zegevieren. In de laatste set werd een vroege break ongedaan gemaakt: 6-7, 7-5, 7-5. In de kwartfinales wacht de winnaar van Gauff/Pegula en Hradecka/Mirza.