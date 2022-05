Na 1 week Roland Garros: geen Belgen meer in het enkelspel, de weg lijkt voor Iga Swiatek open te liggen en bij de mannen zijn de toppers nog in het tornooi

Het lijkt erop dat de weg open ligt voor Iga Swiatek om zichzelf op te volgen. Ze blijft na 1 week Roland Garros als enige speelster uit de top 10 over. Bij de mannen zit bijna iedereen uit de top 10 er nog in. De Belgen zijn enkel nog actief in het dubbel.

Het was opvallend dit weekend op Roland Garros. Bij de vrouwen ging elke speelster uit de top 10 eruit. Paula Badosa moest opgeven. Aryna Sabalenka verloor in 3 sets. Eerder gingen ook Karolina Pliskova, Danielle Collins, Maria Sakkari en Barbora Krejcikova er al uit. Enkel Iga Swiatek blijft over. Voor het tornooi was ze al de topfavoriete. Na 1 week is ze dat nog meer nadat de andere toppers al zijn uitschakeld.

Een ander beeld bij de mannen. Rafael Nadal, Novak Djokovic en Carlos Alcaraz zitten nog altijd op koers om Roland Garros te winnen. Al moeten Nadal en Djokovic in de kwartfinale tegen elkaar spelen. Alcaraz moet tegen Alexander Zverev en in de onderste tabelhelft zitten Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev en Andrey Rublev ook nog in het tornooi.

BELGEN IN HET DUBBEL

In het enkelspel zijn alle Belgen na 1 week uitgeschakeld. In het dubbel bij de vrouwen zijn er nog enkelen actief. Greet Minnen staat in de 3e ronde. Net als Kimberley Zimmermann en Maryna Zanevska. Ook Elise Mertens ligt als 2e reekshoofd nog op koers om het dubbeltornooi te winnen.

Joran Vliegen en Sander Gillé zijn uitgeschakeld in het dubbel, maar Vliegen is nog actief in het gemengd dubbel. Gillé werd in dat tornooi wel uitgeschakeld.