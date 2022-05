Kimmer Coppejans is nu helemaal op dreef

Kimmer Coppejans heeft zijn volgende wedstrijd in de kwalificaties van het Challengertoernooi van Forli gewonnen.

Op Italiaanse bodem wist Kimmer Coppejans zondag al zijn kwalificatiewedstrijd tegen de Italiaan Mazza te winnen.

Spanning troef

En ook op maandag was het opnieuw raak, want ook Fonio ging voor de bijl in Forli. Al was het opnieuw een prangertje.

De Italiaan won de eerste set, pas na een tiebreak in de derde set kon Coppejans de zege boeken: 3-6, 6-4, 7-6. Coppejans mag zo naar de hoofdtabel.