Joran Vliegen in het winnende kamp na thriller en staat in halve finales dubbel gemengd op Roland Garros

Joran Vliegen blijft doorgaan Roland Garros. De halve finales in het gemengd dubbel bereikte hij aan de zijde van Ulrikke Eikeri.

De Belgisch-Noorse combinatie slaat wel aan in Parijs. Dat deed het ook in de kwartfinales, tegen Desirae Krawczyk en Neal Skupski. Nochtans waren de Amerikaanse en de Brit duidelijk beter in de eerste set. Met twee breaks brachten ze een ruim verschil op het scorebord.

Vliegen en Eikeri knokten zich in de match. Ze vergaten bij 2-1 in de tweede set wel de break te forceren, ondanks een 0-40-voorsprong. Ze lieten die gemiste kansen niet in hun hoofd kruipen. Ook in de tiebreak bleven ze mentaal sterk. Vliegen en Eikeri kwamen daarin 2-4 achter, maar wonnen vanaf dan alle punten.

KLEINE MARGES IN SUPER TIEBREAK

Zo moest een super tiebreak uitmaken welk duo naar de halve finales ging. Daarin bleven de marges klein. Van 8-6 voor Vliegen en Eikeri ging het weer naar 8-8. Spanning troef, maar Vliegen en Eikeri konden dan toch de doorslaggevende punten binnenhalen. Zo werd de kwalificatie voor de halve finales afgedwongen met 2-6, 7-6 (7/4) en [10-8].