Geen vierde Belgische in kwartfinales: Mertens op Roland Garros uitgeschakeld in dubbel door Chinees duo

Er komt geen Belgische meer bij in de kwartfinales op Roland Garros. Elise Mertens is in het dubbelspel uitgeschakeld. Ze verloor met Kudermetova van een Chinees duo.

Greet Minnen had al de kwartfinales bereikt in het dubbelspel, net als Zanevska en Zimmermann, die dit deden als duo. Nu Elise Mertens en haar dubbelpartner nog. Xu en Wang stonden in de weg. Mertens en Kudermetova waren als tweede reekshoofd favoriet, maar er waren kansen voor beide duo's. Xu en Yang wisten die het meest te grijpen in de eerste set en maakten zo aan het einde het verschil.

Uiteraard gingen Mertens en Kudermetova zich niet zomaar bij een uitschakeling neerleggen. Ze dicteerden de wet in de tweede set van bij het begin. In elk game legden ze hun tegenstandsters het vuur aan de schenen. Dat resulteerde in een overtuigende setwinst.

UITSTEL VAN EXECUTIE

Orde op zaken dus, of zo leek het toch. Bij 1-1 in de derde set kondigde zich weer een betere periode aan van Xu en Yang, die van 1-1 naar 5-1 gingen. Een backhand winner van Mertens veegde een eerste matchpunt weg. Hierna werden nog drie matchballen weggewerkt, waardoor Mertens en Kudermetova nog konden knabbelen aan hun achterstand, maar het bleek slechts uitstel van executie. Het werd 6-4, 2-6 en 6-3.