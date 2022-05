Geblesseerde David Goffin over zijn verlies in de 3e ronde: "Ik kon niet meer bewegen"

David Goffin verloor in de 3e ronde van de Pool Hubert Hurkacz. Achteraf bleek dat hij geblesseerd was: "Ik kon niet meer bewegen", zei hij aan Sporza.

"Ik kon niet meer bewegen", zei Goffin aan Sporza. "Op het einde van de 1e set maakte ik een verkeerde beweging. In de vorige ronde tegen Frances Tiafoe bezeerde ik al mijn linkerheup en het verergerde nu. Het is balen, maar ik kan er nu niets meer aan veranderen."

"Nochtans zat ik goed in de wedstrijd", ging Goffin verder. "En ik wou de aanwezige fans niet ontgoochelen, maar uiteindelijk was het onmogelijk om Hurkacz pijn te doen. Ik had te veel pijn. Nu ga ik alles laten onderzoeken. Ik weet nog niet exact wat ik heb. Na de onderzoeken zullen we wel zien. Ik hoop dat ik snel terug het tennisveld op kan."