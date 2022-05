Elise Mertens kansloos onderuit tegen Coco Gauff die als een muur aanvoelde

Elise Mertens verloor in de 4e ronde van de Amerikaanse Coco Gauff. Achteraf verklaarde Mertens aan Het Nieuwsblad dat Gauff precies een muur was.

De 4e ronde is het eindstation geworden voor Elise Mertens in het enkelspel. Ze ging kansloos onderuit tegen de Amerikaanse Coco Gauff. Mertens is wel nog actief in het dubbel.

Aan Het Nieuwsblad vertelde Mertens dat ze precies tegen een muur speelde. Gauff haalde alles terug en ze was gewoon te sterk volgens Mertens, die zelf vond dat ze niet veel fouten maakte. Ook vond Mertens dat ze in de 1e set nog enkele mogelijkheden had, maar zelfs dan was het moeilijk, omdat Gauff heel weinig cadeaus gaf volgens Mertens.

Toch was Mertens ook wat positief, ondanks ze vooral teleurstelling voelt net na haar wedstrijd. Ze beseft dat ze al ver geraakt is ondanks haar dijbeenblessure. 2 weken geleden kon ze nog amper bewegen en haar niveau is nog niet helemaal terug volgens haar.