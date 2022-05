Zanevska en Zimmermann naar kwartfinale van dubbelspel op Roland Garros

Maryna Zanevska en Kimberley Zimmermann hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van het dubbelspel op Roland Garros.

De Belgische dames haalden het in de achtste finales van de Taiwanese Latisha Chan en de Australische Samantha Stosur met 1-6, 6-3 en 6-4.

In de volgende ronde zijn de Oekraïense Lyudmyla Kichenok en de Letse Jelena Ostapenko de tegenstander.

Eerder was Zanevska al uitgeschakeld in het enkelspel. Zij verloor in de eerste ronde van de Chinese Qinwen Zheng.