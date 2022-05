Sander Gillé en Joran Vliegen uitgeschakeld in achtste finales op Roland Garros

Net als vorig jaar hebben Sander Gillé en Joran Vliegen ook dit seizoen in de achtste finales verloren op Roland Garros.

Onze landgenoten verloren van de Braziliaan Rafael Matos en de Spanjaard David Vega Hernandez. Setstanden waren 6-4, 3-6 en 7-6 (10/6).

Tijdens de tweede set vroeg Vliegen een medische time-out. Hij had last van de rechterdij en kreeg daar de nodige behandeling voor.

Het was op zich al een succes dat ze zo ver geraakten, want in de eerste ronde kregen ze titelverdedigers Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut tegenover zich.