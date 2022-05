Elise Mertens zwaar ten onder tegen 18-jarige op Roland Garros

Elise Mertens is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de volgende ronde van Roland Garros.

In de vierde ronde verloor Mertens van de 18-jarige Cori Gauff die in de tweede ronde al onze landgenote Alison Van Uytvanck uitgeschakeld had.

In de eerste set kon Mertens met 4-6 nog volgen, maar daarna werd ze helemaal weggeblazen. Gauff gunde Mertens geen enkel spelletje meer.

Met Mertens sneuvelt de laatste Belg in de het enkelspel op Roland Garros. Mertens speelt zelf wel nog in het dubbelspel.