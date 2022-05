Zizou Bergs rekent af met Rus in halve finales en kan gaan voor zijn eerste titel in 2022

Zizou Bergs kan een gooi doen naar zijn eerste titel uit 2022. In de halve finales in Troisdorf legde Bergs zijn Russische tegenstander over de knie.

Bergs moest voorbij Roman Safiullin om in de finale te geraken van het challengertoernooi. Bergs liet al snel zien dat hij de wapens had om dat voor mekaar te krijgen. In de eerste set was hij oppermachtig. Na iets meer dan een half uur had Bergs al de set op zak.

Veel meer spanning was er in de tweede set. Safiullin verhoogde zijn niveau, zodanig zelfs dat hij nog een beslissende set kon forceren. Eén break verschil zat er in die tweede set tussen beide spelers, in het voordeel dus van de Rus.

BERGS NEEMT AFSTAND IN DERDE SET

Zizou Bergs liet zich daar niet door uit het lood slaan. Bergs was diegene die nog een keertje afstand kon nemen en ging zo op weg naar de overwinning. Na ruim 2 uur tennis was die een feit met 6-1, 4-6 en 6-3.