UPDATE: Minnen met Hongaarse dubbelpartner ronde verder, Mertens klopt Flipkens in dubbelspel op Roland Garros

Greet Minnen heeft op het terrein de smaak van de zege kunnen proeven in het dubbel op Roland Garros. In de eerste ronde was ze doorgegaan zonder ze had moeten spelen.

Minnen vormt in Parijs een dubbelduo met de Hongaarse Anna Bondar. In de eerste ronde zouden de Françaises Alizé Cornet en Diane Parry zijn. Zij gaven echter forfait, vermoedelijk om de voorkeur te geven aan hun wedstrijden in het enkeltoernooi.

Rechtstreekse kwalificatie dus voor de tweede ronde en daarin kwamen Minnen en Bondar het Hongaars-Russische duo Galfi/Kalinskaya tegen. Na vier spelletjes stond het 1-3 in het voordeel van Galfi en Kalinksaya, maar het antwoord van Minnen en Bondar was uitstekend. Hun achterstand was meteen weggewerkt en Minnen en Bondar wonnen ook de belangrijke punten aan het einde van de eerste set.

REEKSJE IN BEGIN TWEEDE SET

Het winnen van de eerste set was al een eerste stap richting de volgende ronde. Toen Minnen en Bondar in het begin van de tweede set begonnen aan een reeks van vier gewonnen games op rij, kwam die weer wat dichter. Ze zagen hun tegenstandsters nog even dichterbij kwamen, maar lieten de overwinning niet meer uit handen glippen. Minnen en Bondar wonnen met 7-5 en 6-3.

Update: net als Greet Minnen heeft ook Elise Mertens zich geplaatst voor de achtste finales van Roland Garros in het dubbelspel. Dat deed Mertens aan de zijde van de Russische Veronika Kudermetova. Zij versloegen Kirsten Flipkens, een andere Belgische, die in Parijs een duo vormde met de Canadese Leylah Annie Fernandez. Mertens en Kudermetova wonnen van hen met tweemaal 6-2.