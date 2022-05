Finaleplaats voor Yanina Wickmayer op een ITF-tornooi in Israël

Yanina Wickmayer heeft zich geplaatst voor de finale op een ITF-tornooi in Israël. Ze was in 2 sets te sterk: 6-3 en 6-3.

Op een ITF-tornooi in Israël stond Yanina Wickmayer in de halve finales. Daarin moest ze het opnemen tegen de Israëlische Shavit Kimchi. In de 1e set liep Wickmayer meteen 5-1 uit. Ze liet Kimchi nog terugkomen tot 5-3, maar dan maakte ze het af. Wickmayer ging bij 2-2 door de opslag. Bij 5-3 maakte ze het opnieuw af. Wickmayer staat in de finale. Die speelt ze tegen de Australische Priscilla Hom. Zij is het 2e reekshoofd in Israël.

