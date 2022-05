Elise Mertens staat onverwacht in de 1/8-finales

Elise Mertens staat in de 1/8-finales. Voor haar onverwacht, liet ze optekenen in Het Nieuwsblad.

Op Roland Garros staat Elise Mertens in de 1/8-finales, terwijl ze 5 weken geleden nog een dijbeenblessure had opgelopen. Drie weken geleden kon ze van die 1/8-finales alleen nog maar dromen. Zo laat ze weten in Het Nieuwsblad. Het is een aangename verrassing voor haar.

Al weet Mertens dat ze geluk had met het forfait van haar tegenstandster in de 2e ronde, maar ze vindt dat dat erbij hoort op een grandslamtornooi. Ze heeft al veel vertrouwen opgedaan en ze voelt geen pijn meer.

STABILITEIT

Haar volgende doel is om de kwartfinales te halen. Daarvoor moet Mertens voorbij de Amerikaans Coco Gauff, die het 18e reekshoofd is en eerder al in de 2e ronde Alison Van Uytvanck klopte. Het is zeker een optie om tips te vragen voor Mertens.

Mertens toont ook dat ze een toonbeeld van stabiliteit is. Ze staat al in 17 grandslamtornooien op rij in de 3e ronde. Niemand komt daarmee in de buurt. Mertens heeft daarvoor geen geheim. Ze speelt gewoon graag tennis en is altijd extra gemotiveerd voor een grand slam.