De coach van David Goffin is optimistisch om de 1/8-finales te halen

David Goffin speelt voor een plaats in de 1/8-finales. Zijn coach Germain Gigounon is optimistisch over de partij in de 3e ronde. Zo meldt Gigounon dat in Het Nieuwsblad.

In de 3e ronde staat David Goffin tegenover de Pool Hubert Hurkacz, het 12e reekshoofd. Winst betekent een plaats in de 1/8-finales van Roland Garros. Germain Gigounon is de coach van Goffin en is optimistisch over de partij tegen Hurkacz. Dat liet hij optekenen in een interview voor Het Nieuwsblad. Goffin heeft volgens Gigounon een mooie kans tegen Hurkacz. Hij verwijst naar de wedstrijd die ze 3 weken geleden in Rome tegen elkaar speelden. Goffin won toen. Hurkacz is ook geen gravelspecialist, weet Gigounon. MENTAL COACH Gigounon vindt het ook positief dat Goffin niet meer tegen zichzelf vecht, maar tegen zijn tegenstander. Het probleem in het begin van het seizoen speelde Goffin op een degelijk niveau, maar hij kon geen wedstrijden winnen. Hij had veel zorgen en twijfelde aan zichzelf, maar Goffin heeft nu ook een mental coach. Dat helpt ook om de negatieve gedachten te bannen.