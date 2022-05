David Goffin gaat er op Roland Garros uit in derde ronde tegen speler die hij onlangs nog klopte

Twee mooie zeges hadden David Goffin in de derde ronde gebracht op Roland Garros. Hij ging er wel uit in die derde ronde tegen een speler die hij recent nog klopte.

Dat gebeurde eerder deze maand in Rome: Goffin nam daar met twee tiebreaks de maat van Hurkacz. De Pool bleef als nummer 13 van de wereldranglijst wel de favoriet voor hun ontmoeting in Parijs. Na een gelijkopgaand wedstrijdbegin met kansen voor beide spelers, moest Goffin bij 6-5 serveren om in de eerste set te blijven. Daar liep het mis.

GEEN OPSLAGVERLIES VOOR HURKACZ

De eerste break van de match betekende meteen setwinst voor Hurkacz, die daardoor vleugels kreeg. Nadien kon Goffin hem nog weinig in de weg leggen. Onze landgenoot ging geen enkele keer door de opslag van zijn tegenstander, terwijl het omgekeerd wel nog enkele malen het geval was.

Zeker naar het einde van de wedstrijd toe gaf Goffin niet de indruk zich helemaal lekker te voelen. Dan is het uiteraard onbegonnen werk om op dit niveau een vuist te kunnen maken. Hurkacz plaatste zich ten koste van Goffin voor de achtste finales met 7-5, 6-2 en 6-1.