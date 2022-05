Yanina Wickmayer plaatst zich voor de halve finales in Israël

Yanina Wickmayer heeft zich geplaatst voor de halve finales van een ITF-tornooi in Israël. Ze was in 2 sets te sterk voor de Britse Emilie Lindh Gallagher.

Via enkele kleinere tornooien werkt Yanina Wickmayer aan haar terugkeer in het tenniscircuit. Op het ITF-tornooi van Netanya in Israël stond ze al in de kwartfinales tegenover de Britse Emilie Lindh Gallagher. In set 1 ging het eerst gelijkop, maar dan won Wickmayer 4 games op een rij: 6-2. Ze liep in set 2 meteen 3-0 uit, maar Lindh Gallagher kon weer gelijk maken. Bij 4-4 ging Wickmayer opnieuw door de opslag en ze won de set met 6-4. In de halve finales wacht een Israëlische tegenstandster.