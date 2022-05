Sander Gillé wint 1e match in het gemengd dubbel

Sander Gillé heeft zich geplaatst voor de 2e ronde in het gemengd dubbel. Samen met Storm Sanders was hij te sterk in 2 sets.

Een paar uur na zijn dubbelpartij met Joran Vliegen, moest Sander Gillé ook in het gemengd dubbel in actie komen. Zijn dubbelpartner is de Australische Storm Sanders. In de 1e ronde moesten ze het opnemen tegen de Russische Natela Dzalamidze en de Kazach Alexander Bublik. De 1e set was volledig voor Gillé en Sanders. Na 20 minuten hadden ze de set al met 6-1 gewonnen. De 2e set ging meer gelijkop. Bij 4-3 gingen Gillé en Sanders door de opslag van Dzalamidze en Bublik en maakten het af.

