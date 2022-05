Sander Gillé en Joran Vliegen plaatsen zich voor de 3e ronde

Joran Vliegen en Sander Gillé hebben zich op Roland Garros voor de 3e ronde kunnen plaatsen. Ze hadden tegen een Australisch duo 3 sets nodig.

In de 2e ronde moesten Joran Vliegen en Sander Gillé het opnemen tegen een Australisch duo. Luke Saville en Jordan Thompson hadden in de 1e ronde een duo uit Servië en Tsjechië verslagen.

De 1e set ging al meteen vlot voor Vliegen en Gillé. Ze breakten al snel en nadien ook een 2e keer. Na nog geen half uur was het al 2-6. In set 2 konden Saville en Thompson meteen 4-1 uitlopen. Een voorsprong die ze niet meer uit handen gaven: 6-3. In de 3e set ging het gelijkop tot 3-3. Daarna gingen Vliegen en Gillé door de opslag en stoomden ze door naar 3-6.

In de 3e ronde wachten de Braziliaan Rafael Matos en de Spanjaard David Vega Hernandez.