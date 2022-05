De halve finales voor Zizou Bergs in Duitsland

Zizou Bergs heeft zich in Troisdorf geplaatst voor de halve finales. Hij was in 2 sets te sterk voor de Nederlander Jelle Sels.

In de kwartfinales van het Challengertornooi van Troisdorf stond Zizou Bergs tegenover de Nederlander Jelle Sels. Hij is als enige Belg nog actief in Duitsland. Bergs liep in set 1 meteen 4-0 uit. Sels kon nog milderen tot 4-2, maar Bergs kon het afmaken: 6-3. In de 2e set behielden beide spelers telkens hun opslag. Bij 5-5 ging Bergs door de opslag van Sels en Bergs maakte het af met 7-5. In de volgende ronde speelt Bergs tegen de Portugees Frederico Ferreira Silva of de Rus Roman Safiullin.