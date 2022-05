Alison Van Uytvanck verliest in de 2e ronde van het dubbel

Alison Van Uytvanck is uitgeschakeld in het dubbel. Ze verloor samen met de Roemeense Monica Niculescu in 2 sets van een Amerikaans duo.

Alison Van Uytvanck was nog actief in het dubbel. Samen met de Roemeense Monica Niculescu stond ze in de 2e ronde. Daarin moesten ze het opnemen tegen het Amerikaanse duo Coco Gauff en Jessica Pegula. Zij zijn ook het 8e reekshoofd. In de 1e set gingen Van Uytvanck en Niculescu mee tot 3-3. Daarna wonnen Gauff en Pegula 3 spelletjes op een rij. In set 2 wonnen Van Uytvanck en Niculescu nog de 1e game, maar daarna gunden Gauff en Pegula hen geen enkel spelletje meer. Van Uytvanck is zo na in het enkelspel ook in het dubbelspel uitgeschakeld.