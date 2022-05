🎥 Ook dit was dag 5 op Roland Garros: paniekaanval Halep, ook Pliskova verliest en racket raakt kind

Naast de prestaties van de Belgen gebeurde er nog wel wat op Roland Garros. Haleps paniekaanval was na dag 5 hét gespreksonderwerp.

Je zal het niet dikwijls zien: een paniekaanval van een topspeelster tijdens een grandslamwedstrijd. Simona Halep had er wel last van en riep een dokter op de baan. Dat hielp niet om de wedstrijd over de streep te trekken. De Chinese Qinwen Zheng versloeg haar met 2-6, 6-2 en 6-1.

Nog een andere grote naam sneuvelde op het damestennis op Roland Garros: Karolina Plíšková. De Française Jeanjean nam de voormalig nummer 1 van de wereld te grazen met tweemaal 6-1. Nog bij de dames stootte topfavoriete Iga Świątek wel door met 6-0 en 6-2 tegen Alison Riske. Bij de mannen won Daniil Medvedev van Djere in drie sets: 6-3, 6-4 en 6-3.

Toch nog even bij het vrouwentoernooi blijven voor misschien nog hét opvallendste moment. De Roemeense Begu gooide haar racket op een gegeven moment uit frustratie weg en dat raakte een kind in de tribunes. Begu heeft zich geëxcuseerd voor het incident.