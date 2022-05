Joran Vliegen stoot op Roland Garros door in gemengd dubbel

Joran Vliegen heeft zich samen met Ulrikke Eikeri geplaatst voor de tweede ronde van het gemengd dubbel op Roland Garros.

Vliegen won samen met zijn Noorse partner met 4-6, 6-3 en 10-5 van de Kazachen Anna Danilina en Andrey Golubev.

Die twee waren het zesde reekshoofd op Roland Garros. Wie in de volgende ronde, die meteen ook de achtste finales is, de tegenstander wordt, is nog niet bekend.

Het worden de Nieuw-Zeelandse Erin Routliffe en de Uruguayaan Ariel Behar of de Fransen Clara Burel en Hugo Gaston.