Goffin schakelt 24ste reekshoofd uit en zit in derde ronde Roland Garros

David Goffin heeft in de tweede ronde van Roland Garros Frances Tiafoe (ATP 27) in vier sets uitgeschakeld.

Goffin maakte in de eerste set zelf te veel fouten om op iets aanspraak te maken. In een halfuurtje stond het 6-3 voor Tiafoe.

De tweede set was veel beter. Goffin liep uit, maar Tiafoe keerde terug naar 5-5. Twee setballen gingen verloren bij 6-5, maar in de tiebreak won Goffin vlot met 7-1.

Ook in de derde set was Goffin duidelijk de betere. Van 2-2 ging het snel naar 6-2 voor onze landgenoot. In de vierde set bleef het gelijk tot 4-4. De tweede matchbal was raak (6-4).