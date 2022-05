Enkele toppers kruipen in de 2e ronde door het oog van de naald

In de 2e ronde van Roland Garros zijn enkele toppers bij de mannen door het oog van de naald gekropen. Ze hadden 5 sets nodig om door te stoten.

De Duitser Alexander Zverev stond in zijn 2e ronde op centercourt tegenover de Argentijn Sebastian Baez. Na bijna anderhalf uur spelen stond Zverev in sets al 0-2 achter. Daarna stelde hij orde op zaken en won hij set 3 en 4. In de laatste set kwam Zverev 2-4 achter, maar hij kon de zaak nog recht trekken: 7-5.

Ook de Spanjaard Carlos Alcaraz had het in zijn 2e ronde niet onder de markt. Tegen zijn landgenoot Albert Ramos-Vinolas stond hij 2-1 achter na 3 sets. Set 4 was een beetje tricky, maar Alcaraz won na een tiebreak. In de laatste set kwam hij meteen 3-0 achter, maar hij kon daarna breaken en stoomde door naar 4-6. De wedstrijd duurde 4,5 uur.

De Spanjaard Jaume Munar en de Argentijn Diego Schwartzman gingen ook naar 5 sets. Munar kwam 2-0 in sets voor te staan. Nadien won Schwartzman de volgende sets telkens met 2-6 en ging hij door naar de 3e ronde.