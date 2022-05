Elise Mertens stoot door naar de 2e ronde in het dubbelspel

Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de 2e ronde in het dubbelspel. Samen met de Russische Veronika Kudermetova won ze van de Kroatische Petra Martic en de Amerikaanse Shelby Rogers in 2 sets.

Naast in het enkelspel speelt Elise Mertens ook in het dubbelspel op Roland Garros. Ze is daar het 2e reekshoofd en speelt samen met de Russissche Veronika Kudermetova.

In de 1e ronde speelden ze tegen de Kroatische Petra Martic en de Amerikaanse Shelby Rogers. In de 1e set lieten Mertens en Kudermetova meteen zien waarom zij het 2e reekshoofd zijn. Ze liepen meteen 0-3 uit. Martic en Rogers kwamen terug: 3-3. Daarna ging het gelijkop tot 6-6 en kwam er een tiebreak. Daarin waren Mertens en Kudermetova te sterk: 2-7.

Set 2 ging heel vlot voor Mertens en Kudermetova. Na 23 minuten stond er al 0-6 op het bord. De volgende ronde dus voor hen. Daarin kunnen ze uitkomen tegen Kirsten Flipkens die haar 1e ronde nog moet spelen.