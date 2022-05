Damestennis: Van Uytvanck stoot door in dubbelspel op Roland Garros, Wickmayer verder in enkel in Israël

Bjorn Vandenabeele

Gisteren 22:00 |







Foto: © photonews

Alison Van Uytvanck heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel bij de vrouwen op Roland Garros. Aan de zijde van Monica Niculescu won Alison Van Uytvanck in drie sets van Danielle Collins en Yulia Putinseva. De eerste set werd nog met 3-6 verloren, maar daarna ging het naar 6-3 en 6-1. In de volgende ronde wachten de Amerikaanse achtste reekshoofden Coco Gauff en Jessica Pegula. Die eerste won van Van Uytvanck in het enkelspel. Op het ITF-toernooi van Netanya in Israël heeft Yanina Wickmayer zich dan weer geplaatst voor de kwartfinales. De Israëlische Bereznyak ging voor de bijl met 6-4 en 6-1.



