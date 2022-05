Zizou Bergs is alweer een prangende overwinning rijker en staat in de kwartfinales in Duitsland

De eerste overwinning van Zizou Bergs in Duitsland in Troisdorf kwam er niet zonder slag of stoot. De tweede ook niet, maar hij rijfde ze wel binnen.

Bergs had zich via twee tiebreaks langs de Duitser Molleker geknokt om voorbij de eerste ronde te geraken. Het werd er in de achtste finales niet makkelijker op. De tegenstander van Bergs was Dominic Stricker, die welgeteld één plekje hoger dan onze landgenoot op de wereldranglijst staat.

Desondanks was het in de eerste vijf games al Bergs wat de klok sloeg. Veertien van de eerste vijftien punten gingen naar hem. Nadien kreeg Stricker een beetje voet aan grond, maar de eerste set ging toch overtuigend naar Bergs. Dat betekende nog niet dat het in de tweede set ook makkelijk ging worden. Stricker beet zich vast in de wedstrijd en maakte in de tweede set op het einde het verschil.

STERKE EINDSPURT

Alles te herdoen dus. De eerste vier spelletjes van de beslissende derde set werden netjes verdeeld. Vervolgens pakte Bergs wel uit met een sterke eindspurt. Daar bleek zijn tegenstander niet tegen opgewassen. Met 6-1, 3-6 en 6-2 plaatste Bergs zich voor de kwartfinales op de challenger in Troisdorf.