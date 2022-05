Wickmayer pakt bij haar tweede toernooi in Israël wel uit met knappe zege en schakelt topreekshoofd uit

Yanina Wickmayer stond meteen tegenover het topreekshoofd in Netanya, in Israël. Het hield onze landgenote niet tegen om een knappe zege te boeken.

Wickmayer hervatte eerder dit jaar het tennissen na haar zwangerschap, maar tussen begin maart en begin mei zaten weer twee maanden zonder competitie vanwege een coronabesmetting. Een week geleden keerde ze terug in competitie op het ITF-toernooi van Akko, in Israël. Daar verloor Wickmayer in de eerste ronde.

BREAKS HEEN EN WEER

Een week later kent Wickmayer een veel betere ervaring in Israël. Ook al was tegenstandster Mariam Bolkvadze het eerste reekshoofd op het ITF-toernooi in Netanya. Wickmayer nam de eerste twee spelletjes voor haar rekening. Deze voorsprong moest ze wel meteen inleveren. Het werd een eerste set met breaks heen en weer. Bij 4-4 kon Wickmayer een definitieve kloof slaan, om het dan op het derde setpunt af te maken.

Toen Wickmayer in de tweede set 3-1 uitliep, leek ze de overwinning al voor het grijpen te hebben. Bolkvadze antwoordde echter meteen. Vervolgens ging het gelijkop, tot 6-5. Bolkvadze had twee gamepoints om er 6-6 van te maken, maar Wickmayer slaagde er in om met een reeksje van vier gewonnen punten op rij de match al te beslechten. Zo werd het 6-4 en 7-5: een fraaie overwinning voor Wickmayer.