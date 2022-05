Van Uytvanck staat voor zware opdracht op Roland Garros: "Weet niet hoe het komt"

Alison Van Uytvanck speelt in de tweede ronde tegen de 18-jarige Coco Gauff.

De Amerikaanse haalde vorig jaar nog de kwartfinale op Roland Garros. "Ik weet niet hoe het komt, maar ik zit altijd aan dezelfde kant van de tabel als Gauff", zegt Van Uytvanck. "Ze is een zeer atletische tennisster met een zeer goede opslag. Haar forehand is misschien niet geweldig, maar dan nog is ze de uitgesproken favoriet."

Het is echter wel de eerste keer dat de twee tegen elkaar spelen. In 2019 begon ze haar carrière als 15-jarige op Wimbledon en pakte meteen de achtste finales.

"Ze is nog zeer jong en is een echt supertalent. Ik heb nog nooit tegen haar gespeeld, dus het wordt interessant om te zien wat ik tegen haar op de mat kan brengen. Het is ook goed dat ik haar nu tref, op het gravel, mijn favoriete ondergrond."

Van Uytvanck weet dat ze een heel goede partij nodig zal hebben om door te stoten, al is dat op dit moment niet evident. "Mijn tennis is momenteel niet geweldig, omdat ik na mijn ziekte niet veel heb kunnen spelen. Ik had gewild dat ik na Miami wat beter voorbereid zou zijn, maar soms moet je naar je lichaam luisteren. Mijn gezondheid kwam op de eerste plaats."