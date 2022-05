Van Uytvanck grijpt nipt naast setwinst tegen 18-jarig Amerikaans talent en ligt er in Parijs uit in enkelspel

Alison Van Uytvanck ging een ronde verder in Parijs na de opgave van Li, maar kwam dan de 18-jarige Amerikaanse 'Cori' Gauff tegen.

Het nummer 23 van de wereld is één van de grootste tennistalenten. Een pittige opdracht dus voor Van Uytvanck, die in het begin wel weerwerk bood, maar het lastig kreeg eens ze voor het eerst een opslagspel moest afstaan. Gauff greep haar kans om haar stempel op de wedstrijd te drukken en spurtte met drie spelletjes op rij richting setwinst: 6-1.

VOORSPRONG MAAR GEEN SETWINST VOOR 'ALI'

Van Uytvanck was niet aangeslagen en had ook haar goede momenten in deze match. Van 2-1 achter ging onze landgenote naar 2-4 voor. Op dat moment leek er setwinst aan te komen voor de Belgische, maar Gauff werkte nog net op tijd haar achterstand weg: 3-5 werd 5-5.

In de tiebreak nam Gauff dan weer afstand en zo wist ze een derde set te vermijden. Het werd 6-1 en 7-6 (7/4). Van Uytvanck gaat er in de tweede ronde uit in het enkelspel, maar speelt wel nog dubbelspel in Parijs.