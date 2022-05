Tegenstander Elise Mertens schept duidelijkheid over forfait

Elise Mertens moet vandaag niet spelen en is meteen geplaatst voor de zestiende finales van Roland Garros.

Tegenstander in de tweede ronde was de Tsjechische Marie Bouzkova (WTA 69). Zij gaf daags voor de wedstrijd echter forfait.

Nu is ook duidelijk waarom. De Tsjechische kreeg met een coronabesmetting af te rekenen. "Helaas heb ik vandaag voor het eerst positief getest op het coronavirus", laat ze weten op Twitter.

"Dus moet ik me terugtrekken uit het enkelspel en het dubbelspel hier in Parijs. Hopelijk begin ik me snel beter te voelen en kan ik weer op het veld staan."