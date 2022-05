Kimmer Coppejans ook in Duitsland al heel snel uitgespeeld

Kimmer Coppejans zit in een moeilijke periode. In Duitsland deed hij mee aan de challenger van Troisfontaines, maar meer dan een paar spelletjes winnen in de eerste ronde zat er niet in.

In drie van zijn vier vorige toernooien moest Coppejans meteen het onderspit delven. Die trend heeft hij in Troisdorf dus niet kunnen keren. De Duitser Lucas Gerch toonde in diens thuisland weinig genade. In de eerste set kwam Coppejans wel nog twee keer op het scorebord. Na 42 minuten stak Gerch die set op zak. Coppejans vond op geen enkel moment zijn draai in deze wedstrijd. Eens de eerste set beslist was, ging het alleen nog maar gemakkelijker voor Gerch, die nooit meer achterom keek en op een duidelijke overwinning afstevende. Het werd 6-2 en 6-0.