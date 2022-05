Gillé en Vliegen pakken uit met straffe stunt en verslaan viervoudige grandslamwinnaars op Roland Garros!

Sander Gillé en Joran Vliegen namen het op Roland Garros op tegen viervoudig grandslamwinnaars in de eerste ronde. De loting was dus zeker en vast geen cadeau.

De Belgen zullen even geslikt, maar vervolgens de mouwen opgerold hebben. Ze waren immers helemaal niet onder de indruk van Fransmannen Herbert en Mahut, die elke grandslamtitel als duo reeds op hun palmares hebben staan. Gillé en Vliegen wonnen de eerste twee spelletjes, hielden hun voorsprong vast en staken zo de eerste set op zak.

In de tweede set verdeelden beide duo's de spelletjes lange tijd netjes. De enige breakpunten in de set waren voor Gillé en Vliegen. Het dan al beslissen, lukte nog niet. De hele set bleven de duo's 'on serve' en Herbert en Mahut trokken de tiebreak naar zich toe. De comeback van Gillé en Vliegen in de tiebreak kwam net te laat.

BESLISSENDE KLOOF DIEP IN DERDE SET

Ondanks die teleurstelling lieten Gillé en Vliegen het hoofd niet hangen. Een opsteker was dan weer dat ze in het derde spel van de derde set ontsnapten aan een break. Bij 3-3 konden ze zelf nog een keer een kloof slaan. Nog een paar breakballen moesten afgeweerd worden, maar bij de tweede matchbal maakten Gillé en Vliegen het wel degelijk af: 6-4, 6-7 (5/7) en 6-3 voor de Belgen!