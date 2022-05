David Goffin opgetogen met eerste zege in zeven grandslams: "Voelde geen opluchting"

Het was zwoegen voor David Goffin, maar hij weet eindelijk weer wat winnen op een grandslam is.

David Goffin had bijna drie uur nodig om zijn zege binnen te halen. “Het was een gevaarlijke match”, zei Goffin bij HLN. “Hij kan versnellen langs twee kanten en ik moest hem goed manoeuvreren. Maar ik ben in mijn wedstrijd gebleven en op het einde ben ik de zege echt gaan zoeken.”

Vijf keer ging Goffin er in de laatste grandslams uit in de eerste ronde. “Ik voelde geen opluchting. Heb niet aan die negatieve reeks gedacht. Was gewoon blij. Ik had natuurlijk wel de ambitie om hier een ronde te winnen. Het was een beetje een voortzetting van mijn laatste weken: een goede, constante, serene wedstrijd.”

De volgende opdracht is Frances Tiafoe. Hij boekte zijn eerste zege ooit op Roland Garros in de eerste ronde.