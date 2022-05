Belgisch duo stoot door naar volgende ronde in het dames dubbelspel op Roland Garros

Nog eens Belgisch succes op Roland Garros en wel in het dames dubbelspel. De eerste ronde werd overleefd door Maryna Zanevska en Kimberley Zimmermann.

De Poolse Kawa en Slovaakse Mihalikova waren de tegenstandsters. Het werd meteen een felle strijd, waarbij Zanevska en Zimmermann de belangrijke punten wonnen. Dat trok zich voort in het vervolg van de set, die dan ook met klinkende cijfers werd gewonnen.

Kawa en Mihalikova moesten wel reageren en deden dat door de eerste twee games van de tweede set te winnen. Het antwoord van Zanevska/Zimmermann was prima: het werd 2-2. Nadien namen Kawa en Mihalikova wel weer afstand door winst in drie games op rij. Een opslagbeurt later was de stand in aantal sets gelijk.

STERKE DERDE SET VAN BELGISCH DUO

Het viel dan nog maar te bekijken of Zanevska en Zimmermann aan het langste eind zouden trekken, maar in de derde set deelden ze overtuigend de lakens uit. Ze liepen uit naar 5-1. Het duo aan de andere kant van het net redde dan wel nog de eer. Dat verhinderde Zanevska en Zimmermann niet meer om zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het werd 6-1, 3-6 en 6-1.