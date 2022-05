Zizou Bergs plaatst zich voor de 2e ronde in Troisdorf

Zizou Bergs heeft zich kunnen plaatsen voor de 2e ronde in Troisdorf. Hij was in 3 sets te sterk voor de Duitser Rudolf Molleker: 3-6, 7-6 en 7-6.

In het Duitse Troisdorf is er tijdens de 1e week van Roland Garros een Challengertornooi aan de gang. Daar speelde Zizou Bergs in de 1e ronde tegen de Duitser Rudolf Molleker.

Molleker kwam in de 1e set meteen 0-2 voor. Bergs kon die achterstand nooit meer goed maken. Het werd 3-6. In set 2 was er een ander beeld. Bergs liep 4-2 uit, maar Molleker kon terugkomen tot 4-4. Nadien ging het gelijkop. In de tiebreak was Bergs met 8-6 te sterk.

In de 3e set een gelijkaardig begin als in set 2. Bergs liep meteen 3-0 uit, maar Molleker kon terugkomen tot 4-4. Opnieuw kwam er een tiebreak. Die zou beslissen over de match beslissen. Daarin liep Bergs meteen 3-0 uit en stoomde hij door naar een 5-2 voorsprong. Molleker kwam nog terug tot 6-5, maar Bergs maakt het af: 7-5. Zo gaat hij door naar de 2e ronde in Troisdorf.