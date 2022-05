Zizou Bergs en Ruben Bemelmans uitgeschakeld in Duitsland

Zizou Bergs en Ruben Bemelmans zijn uitgeschakeld in de 1e ronde in het Duitse Troisdorf. Ze verloren de beslissende supertiebreak.

Na zijn wedstrijd in het enkelspel moest Zizou Bergs in het Duitse Troisdorf opnieuw het tenniscourt op. Deze keer kwam hij in actie in het dubbelspel met Ruben Bemelmans aan zijn zijde. De tegenstanders in de 1e ronde waren de Duitser Hendrik Jeber en de Pool Piotr Matuszewski.

De 1e set ging gelijkop. Bij 2-2 was er een regenpauze. Na de regenpauze ging het naar 5-5, waarna Jeber en Matuszewski door de opslag gingen en uiteindelijke de set wonnen: 5-7. Bergs en Bemelmans hielden ook in set 2 eerst gelijke tred met Jeber en Matuszewski. Na de 2-2 stoomden de Belgen door naar 6-2.

In de supertiebreak liepen Bergs en Bemelmans 4-1 uit. Jeber en Matuszewski kwamen terug tot 6-6 en maakten het af 8-10.