Greet Minnen gaat in de 1e set goed mee, maar verliest toch in 2 sets

Greet Minnen heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 2e ronde. In de 1e set ging ze goed mee, maar de Russische Ekaterina Alexandrova won in 2 sets.

Normaal moest Greet Minnen haar 1e ronde al een dag eerder spelen, maar eerst was er de regen en de 1e 2 wedstrijden op haar baan duurden allebei lang. Daardoor moesten Minnen en de Russische Ekaterina Alexandrova, het 30e reekshoofd, vandaag pas spelen.

In de 1e set vocht Minnen voor wat ze waard was. Ze behielden telkens elkaar opslag. Bij 6-5 moest Minnen serveren om in de set te blijven, maar dan ging Alexandrova door de opslag: 7-5.

Ook in set 2 hielden ze elkaar eerst nog in evenwicht (1-1), maar dan won Alexandrova 4 spelletjes op een rij. Minnen vocht nog terug naar 5-3, maar Alexandrova maakte het op eigen opslag makkelijk af: 6-3.

Later in het tornooi komt Minnen nog uit in het dubbeltornooi. Ze speelt daarin samen met de Hongaarse Anna Bondar.